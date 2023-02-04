



Изгнанный из парламента Франции депутат будет назначен послом Израиля в Париже

Меир Хабиб, чья кандидатура была отклонена Конституционным советом Франции в последний день, сопровождал Биньямина Нетаниягу на встречах во время его политического визита в столицу. Он может заменить посла Израиля во Франции Яэль Герман, которая в эти дни завершает свою каденцию. По оценкам, если он будет назначен послом, двери государственных учреждений Франции будут для него закрыты



Яэль Герман объявила о своей отставке в день приведения правительства к присяге в конце декабря



Конституционный совет во Франции - орган, эквивалентный Избирательной комиссии в Израиле 3 февраля дисквалифицировал Хабиба как члена французского парламента из-за обвинений в нарушении французского закона о пропаганде.



Среди прочего, утверждалось, что Хабиб нарушил избирательный кодекс, запрещающий электронную пропаганду за день до голосования. Расследование показало, что сторонники Хабиба распространяли призывы голосовать за него от имени "избранной общественности Израиля", игнорируя вышеуказанные инструкции, и передавали аналогичные указания от раввинских властей. Учитывая их содержание и время распространения, вполне вероятно, что эти сообщения повлияли на голосование значительного числа избирателей.