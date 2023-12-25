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Из-за угрозы Венесуэлы: к Гайане отправят военных корабль Британии
25.12.2023 04:35 Алина Груднева

Из-за угрозы Венесуэлы: к Гайане отправят военных корабль Британии

Великобритания в знак поддержки отправит военный корабль HMS Trent к Гайане.

По данным BBC, такие меры будут приняты на фоне угрозы со стороны Венесуэлы, которая ранее объявила о намерении аннексировать часть этой англоязычной страны на северо-восточном побережье Южной Америки.

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В министерстве обороны Соединенного Королевства подтвердили, что военный корабль будет принимать участие в совместных учениях после Рождества.

Сейчас он вовлечен в процесс поиска в Карибском бассейне контрабандистов наркотиков, однако из-за Венесуэлы миссия была изменена.

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