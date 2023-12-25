



Из-за угрозы Венесуэлы: к Гайане отправят военных корабль Британии

Великобритания в знак поддержки отправит военный корабль HMS Trent к Гайане.



По данным BBC, такие меры будут приняты на фоне угрозы со стороны Венесуэлы, которая ранее объявила о намерении аннексировать часть этой англоязычной страны на северо-восточном побережье Южной Америки.



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В министерстве обороны Соединенного Королевства подтвердили, что военный корабль будет принимать участие в совместных учениях после Рождества.



Сейчас он вовлечен в процесс поиска в Карибском бассейне контрабандистов наркотиков, однако из-за Венесуэлы миссия была изменена.