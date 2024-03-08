



Из Сектора Газа успешно эвакуировали 59 граждан Украины

Из Сектора Газа вчера и сегодня удалось эвакуировать очередную группу граждан Украины. Они временно размещены в Египте. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.



"7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - говорится в заявлении.



Отмечается, что через контрольный пункт Рафах на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8).



"Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, эвакуация прошла успешно, граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину", - добавили в посольстве.