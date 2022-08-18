



Итоги встречи Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутерришем заявил, что переговоры с Россией будут возможны, только когда Россия освободит оккупированные украинские территории.



Во Львове гарант провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков.



Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск.



"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также затронули вопросы оборонного взаимодействия.



Уверен, что дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", - указано в сообщении.



Подробней о встречах читать по ссылкам тут и тут.