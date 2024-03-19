



Итоги "Рамштайн": США и весь свободный мир не допустят, чтобы Украина проиграла

Во вторник, 19 марта, на американской авиабазе в Германии прошла юбилейная, 20-я по счету встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". На ней обсуждались срочные потребности Сил обороны в оружии, а также были анонсированы новые пакеты помощи.



Поддержка Украины и месседжи Путину



На открытии встречи председатель Контактной группы Ллойд Остин заявил о высокой цене, которую платит Россия за войну против Украины. По его словам, по меньшей мере 315 000 российские военных погибли или получили ранения. На развертывание войск и ведение боевых действий Москва потратила 211 млрд долларов, еще около 1,3 трлн долларов - потери потенциального роста экономики.



"Украина несет непоправимые потери, но ей удается обезвреживать российские суда. Мы знаем, что условия, в которых сражается украинская армия, чрезвычайно трудны. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж четкий: США не допустят, чтобы Украина проиграла, наша коалиция и весь свободный мир не допустят этого", - отметил шеф Пентагона.



По его словам, сегодняшний "Рамштайн" должен был определить, в чем Украина нуждается здесь и сейчас, чтобы выстоять перед лицом агрессии РФ. Отдельно он отметил вклад Чехии, которая нашла способ достать артиллерийские снаряды.



В феврале чешский президент Петр Павел заявил о возможности выкупить 800 000 снарядов (на 1,5 млрд долларов) у третьих стран, после чего союзники начали выделять средства под эту инициативу. В начале марта стало известно, что необходимое финансирование собрано. На данный момент согласована первая партия на 300 000 единиц. Как пишет WSJ, потенциально инициатива Праги может обеспечить поставку еще 700 000 снарядов.



Также сегодня прошли переговоры с лидерами Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Польши в рамках коалиции мощностей. Союзники обсудили вопросы поставок дронов, учений, а также координацию оборонной промышленности.



"Коалиция действительно продвинулась в прогрессе за последние недели. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы выявить пробелы и обеспечить финансирование наиболее неотложных моментов", - подчеркнул министр обороны США.



Он также назвал поддержку Украины инвестицией в безопасность Европы и мира.



"Если Путин добьется своего, это поставит под угрозу всех нас. Мы видим, насколько при таком сценарии мир будет погружен в насилие. И, соответственно, у других империй появится шанс восстановить свои якобы имперские границы… Мы будем оставаться едиными и сильными, вопрос свободы Украины важен для всех нас. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Путин остановился в Украине.



Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить его, поэтому если мы будем поддерживать Украину в Украине, передавать необходимое оружие для обороны, мы инвестируем в нашу безопасность. Мы продолжим оставаться объединенными против Путина", - добавил Остин.



Отметим, что украинскую делегацию на "Рамштайне" возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Как заявили в ведомстве, Украина на сегодняшней встрече выделила следующие приоритеты:

системы ПВО и ракеты к ним

ракеты дальнего радиуса действия

артиллерийские снаряды (особенно натовского 155-мм калибра)

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР)

бронированная техника

Формат "Рамштайн" продолжится, по миллиардам от США - без прогнозов

После официальной части к прессе вышли Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. Они повторили заверения в дальнейшей поддержке Украины, отдельных анонсов помощи объявлено не было.