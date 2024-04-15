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Италия экстренно закрыла генконсульство в Тегеране
15.04.2024 19:56 Алина Груднева

Италия экстренно закрыла генконсульство в Тегеране

Министерство иностранных дел Италии объявило об экстренном закрытии своего генконсульства в Иране.

Соответствующее объявление было сделано 15 апреля.

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Итальянское дипучреждение закрывается до дальнейшего уведомления на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу того, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану.

Ранее Нидерланды объявили о том, что тоже не намерены открывать свою дипмиссию в Тегеране.

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