Италия экстренно закрыла генконсульство в Тегеране
Министерство иностранных дел Италии объявило об экстренном закрытии своего генконсульства в Иране.
Соответствующее объявление было сделано 15 апреля.
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Итальянское дипучреждение закрывается до дальнейшего уведомления на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу того, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану.
Ранее Нидерланды объявили о том, что тоже не намерены открывать свою дипмиссию в Тегеране.