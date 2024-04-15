Дипмиссии Нидерландов в Иране и Ираке не возобновят работу
Посольство Нидерландов в Тегеране останется закрытым на фоне напряженности после того, как Иран напал на Израиль.
Официальные лица объявили, что дипмиссия не возобновит работу в рамках меры предосторожности.
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В свою очередь, генконсульство Нидерландов в Эрбиле, Ирак, тоже останется закрытым.
"Дипломатические миссии в Тегеране и Эрбиле будут продолжать выполнять другие свои задачи, насколько это возможно, при этом безопасность персонала является их главным приоритетом", - сообщило министерство иностранных дел Нидерландов.