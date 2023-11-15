



ISW: Отношения уже не те. Армения все дальше от РФ

На фоне ухудшающихся отношений между странами Армения продолжает дистанцироваться от России. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.



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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это досадно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, являются "очень хорошим поводом для обмена мнениями" и согласование идей.



Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.



Как известно, власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.



Напомним, членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.