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ISW: Отношения уже не те. Армения все дальше от РФ
15.11.2023 08:45 Mignews.ua

ISW: Отношения уже не те. Армения все дальше от РФ

На фоне ухудшающихся отношений между странами Армения продолжает дистанцироваться от России. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это досадно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, являются "очень хорошим поводом для обмена мнениями" и согласование идей.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

Как известно, власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Напомним, членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

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