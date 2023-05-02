ISW: Командиры армии РФ задумали "скинуть" свое руководство
Командиры армии РФ начали активно публично критиковать руководство. Это может свидетельствовать о том, что оппозиционная "фракция" в Министерстве обороны России, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
Российские блогеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал на херсонском направлении и не выполнил своего обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.
Нехватка плавсредств побудила "главу" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля начать реквизировать гражданские катера для использования в военных целях.
Критика блогеров в адрес Евкурова последовала за увольнением 27 апреля заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинцев был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК "Вагнера" генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, выявив серьезные проблемы со снабжением.
Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников Минобороны России, мотивируя это тем, что они не в состоянии должным образом снабжать войска.
Ключевые выводы ISW:
- Войска РФ нанесли очередной крупный ракетный удар по территории Украины в ночь с 30 апреля на 1 мая.
- По оценке Белого дома от 1 мая, российское наступление на Бахмут провалилось.
- Украинские официальные лица продолжают сигнализировать о готовности Украины к потенциальным контрнаступательным операциям.
- Минобороны РФ утвердило замену заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева на генерал-полковника Алексея Кузьменкова.
- Оккупанты нанесли наземные удары по линии Сватово - Кременная.
- Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
- Российские источники продолжают утверждать, что украинские войска проводят рейды через реку Днепр.
- Увеличение числа российских ЧВК, действующих в Украине, может потребовать определенных изменений в общей структуре командования.