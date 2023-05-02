



ISW: Командиры армии РФ задумали "скинуть" свое руководство

Командиры армии РФ начали активно публично критиковать руководство. Это может свидетельствовать о том, что оппозиционная "фракция" в Министерстве обороны России, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников.



К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Российские блогеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал на херсонском направлении и не выполнил своего обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.



Нехватка плавсредств побудила "главу" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля начать реквизировать гражданские катера для использования в военных целях.



Критика блогеров в адрес Евкурова последовала за увольнением 27 апреля заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинцев был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК "Вагнера" генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, выявив серьезные проблемы со снабжением.



Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников Минобороны России, мотивируя это тем, что они не в состоянии должным образом снабжать войска.



Ключевые выводы ISW: