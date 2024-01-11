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ISW: Для оправдания СВО Кремль использует мифы Великой Отечественной войны
11.01.2024 15:15 MIGnews.com

ISW: Для оправдания СВО Кремль использует мифы Великой Отечественной войны

Кремль использует мифы так называемой "Великой Отечественной войны" для проведения мнимых параллелей с полномасштабным вторжением в Украину. 

Такое мнение высказали эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.

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Такие мифы в России используют для подготовки общественности к длительной войне против Украины, а постоянные отсылки Кремля на Вторую мировую войну отчасти призваны создать совершенно ложное впечатление, что сегодняшняя Россия может смести своих врагов, полагаясь на массу подавляющего количества живой силы и техники, как это якобы сделала Красная армия с нацистской Германией.

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