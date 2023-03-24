



Источник: отмена закона о размежеваний не нарушает договоренностей с США

Заявления американских высокопоставленных лиц о том, что Израиль нарушил обязательства перед США, отменив закон о размежевании, не соответствуют действительности.



По данным The Times of Israel, такое заявление в пятницу, 24 марта, перед журналистами сделал высокопоставленный израильский политический деятель.



"Нарушений каких-либо обязательств не было. Во всяком случае, имело место разве что нарушение с американской стороны соглашения между тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим и тогдашним премьер-министром Ариэлем Шароном о строительстве поселений", - подчеркнул он.



Напомним, что Кнессет утвердил во втором и третьем чтении законопроект об отмене разделов закона о размежевании. Предложение, инициированное депутатами Кнессета Юлием Эдельштейном и Лимор Сон Хар Мелех, а также продвигаемое министром Орит Строк, отменяет пункты, ограничивающие въезд и пребывание на территории, эвакуированной в 2005 году, в частности, в Гуш-Катиф и Хомеш.



Администрация Байдена во вторник вызвала посла Израиля в США Майка Герцога в Госдепартамент в знак протеста против принятия Кнессетом закона.

