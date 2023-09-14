



Israel Aerospace провел испытания системы перехвата ракет в Азербайджане

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) успешно завершила демонстрационные операции системы перехвата ракет Barak MX. По сообщению Минобороны Азербайджана, испытания прошли в ее стране.



Оперативные учения IAI включали боевую стрельбу из боевых батарей и в полной боевой конфигурации. В рамках учений были задействованы несколько конечных агрегатов ЗРК Barak MX, в том числе версии LR и ER, которые были применены для перехвата баллистической ракеты. По данным Минобороны Азербайджана, это были плановые учения, призванные усовершенствовать систему ПВО страны.



Примерно через три года после успехов Азербайджана во Второй Нагорно-Карабахской войне, Иран встал на сторону Армении в конфликте, а его Стражи исламской революции посылают угрозы Азербайджану.



Демонстрацию Barak MX можно интерпретировать как послание Тегерану. Barak MX – система, обеспечивающая качественную защиту от широкого спектра воздушных платформ и средств поражения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты. Система имеет морскую и наземную версии, способные работать днем ​​и ночью в любых погодных условиях. Она способна успешно справляться со сложными сценариями боя, включая большое количество одновременных угроз.



Система Barak MX имеет несколько ключевых компонентов, которые находятся на переднем крае технологий, в том числе: перехватчики, пусковые установки, система командования и управления, усовершенствованный радар, а также мультисистемная связь и возможность подключения. Система Barak MX является одним из ведущих продуктов IAI.



