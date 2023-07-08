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Испания против отправки Украине кассетных боеприпасов
08.07.2023 15:07 Алина Груднева

Испания против отправки Украине кассетных боеприпасов

Испания выступает категорически против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Такое заявление сделала министр обороны страны Маргарита Роблес.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах мира, в том числе, в Испании.

"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство относительно того, что определенное оружие не может быть передано ни при каких обстоятельствах", — отметила Роблес.

По словам главы испанского оборонного ведомства, ее страна выступает за законную оборону Украины.

"Она не должна осуществляться при помощи кассетных боеприпасов", - подчеркнула она.

Роблес добавила, что решение об отправке боеприпасов было принято американским правительством, а не НАТО, членом которого является Испания.
 

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