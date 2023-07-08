Испания против отправки Украине кассетных боеприпасов
Испания выступает категорически против передачи Украине кассетных боеприпасов.
Такое заявление сделала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах мира, в том числе, в Испании.
"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство относительно того, что определенное оружие не может быть передано ни при каких обстоятельствах", — отметила Роблес.
По словам главы испанского оборонного ведомства, ее страна выступает за законную оборону Украины.
"Она не должна осуществляться при помощи кассетных боеприпасов", - подчеркнула она.
Роблес добавила, что решение об отправке боеприпасов было принято американским правительством, а не НАТО, членом которого является Испания.