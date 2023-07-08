



Испания против отправки Украине кассетных боеприпасов

Испания выступает категорически против передачи Украине кассетных боеприпасов.



Такое заявление сделала министр обороны страны Маргарита Роблес.



Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах мира, в том числе, в Испании.



"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство относительно того, что определенное оружие не может быть передано ни при каких обстоятельствах", — отметила Роблес.



По словам главы испанского оборонного ведомства, ее страна выступает за законную оборону Украины.



"Она не должна осуществляться при помощи кассетных боеприпасов", - подчеркнула она.



Роблес добавила, что решение об отправке боеприпасов было принято американским правительством, а не НАТО, членом которого является Испания.

