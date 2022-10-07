



Испания: BDS ущемляет основные права

Верховный суд Испании постановил, что движение BDS представляет собой дискриминацию, которая ущемляет основные права.

Об этом сообщает JTA.

В среду испанский парламент принял закон, запрещающий государственное финансирование организаций, пропагандирующих антисемитизм. В документе используется определение антисемитизма IHRA.

Между тем, решение Верховного суда Испании касалось апелляции, которую подала пропалестинская некоммерческая организация Associacion Interpueblos, пытаясь оспорить постановления суда низшей инстанции за 2020 год.

Испанская произраильская некоммерческая организация ACOM подала в суд на несколько организаций за дискриминацию Израиля. Решение Верховного суда в организации назвали значительной победой.