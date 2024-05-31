



Испания амнистировала каталонских сепаратистов

Конгресс Испании одобрил спорный закон об амнистии каталонских националистов, который теперь преодолел последнее парламентское препятствие перед вступлением в силу.



Закон направлен на отмену судебных исков против каталонских националистов за сепаратистскую деятельность, включая референдум 2017 года и неудавшуюся попытку провозглашения независимости.



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Закон получил поддержку узкого большинства: 177 законодателей проголосовали "за", 172 – "против".



Закон об амнистии пролежал в парламенте шесть месяцев с тех пор, как его представила Социалистическая партия (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса.



В марте он был одобрен на предварительном голосовании в Конгрессе, после чего отправился в контролируемый оппозицией Сенат, который отложил принятие законопроекта, но не смог полностью его заблокировать.



После публикации закона в официальном вестнике у судей будет два месяца на его применение. Закон еще может быть обжалован в суде, но ожидается, что это не помешает его реализации.

