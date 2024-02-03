



Иск о геноциде: Суд ООН в Гааге примет в рассмотрение дело Украины против РФ

Международный суд ООН в Гааге примет в рассмотрение иск Украины против Российской Федерации по обвинению в использовании "геноцида" как предлога для вторжения. Киев обвинил Москву в том, что последняя пыталась использовать обвинения в "геноциде русскоязычного населения" на Донбассе как повод для ведения войны, – сообщает ВВС.



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Суд частично отклонил утверждение РФ, которая настаивала, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию этого суда. Однако суд напомнил, что именно Россия неоднократно обвиняла Украину в геноциде на Донбассе.



Суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу, отвергнув утверждение о нарушении Россией международной конвенции о предотвращении геноцида.



На предыдущем этапе рассмотрения иска в сентябре прошлого года Украина утверждала, что Россия использует ложные обвинения в геноциде для оправдания незаконного вторжения, напоминает SUD.UA. Суд ООН ранее требовал от России приостановить военные действия на территории Украины, но это решение осталось без последствий.