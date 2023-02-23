



Исчезает у меня на глазах: Мать Саакашвили об его ужасном состоянии

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается от отравления тяжелыми металлами с каждым днем после того, как он полтора года находится под арестом в Грузии. По словам его матери, Гиули Аласании, он почти не может двигаться, поскольку его организм отравлен тяжелыми металлами. Она утверждает, что Саакашвили отравили в тюрьме.



Гиули Аласания заявила, что врачи провели анализы в лабораториях Германии и США, что подтвердили наличие интоксикации и необходимость выведения этих металлов из его организма, однако этого не выполняют.



“Приезжали врачи, которые очень серьезно в хороших лабораториях сделали анализы – в Германии, а затем в Калифорнии. Выяснили, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжелые металлы, но никто этого не делает. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже”, – сообщила Аласания.



Мать Саакашвили также рассказала, что у сына высокая температура и сильные боли в суставах, а мышцы его почти исчезли. Он практически постоянно лежит в одной позе, поскольку не может стоять на ногах. Его мать утверждает, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и находится в состоянии тяжелого истощения организма.



"Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия, это уже все подтвердили. Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А от чего это? Потому что он отравлен... Так что с каждым днем ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду", – отметила Аласания.



Михаил Саакашвили приговорен к 6 годам заключения за злоупотребление служебным положением. Он был задержан по его приезду в Грузию в 2021 году.

Саакашвили объявил голодовку в знак протеста, его состояние здоровья ухудшилось. Соратники Саакашвили уверены, что политика отравили.



Президент Владимир Зеленский призвал власти Грузии спасти Саакашвили и передать его Украине, заявив, что Грузия медленно убивает Саакашвили.

Но грузинские власти отказали в просьбе об освобождении по состоянию здоровья.