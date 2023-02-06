Новости » Политика
Саакашвили отказались отпускать из-за здоровья
06.02.2023 20:20 Алина Груднева

Саакашвили отказались отпускать из-за здоровья

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили отказали в просьбе об освобождении по состоянию здоровья.

По данным грузинских СМИ, такое решение в понедельник, 6 февраля, озвучил Тбилисский городской суд в ответ на ходатайство стороны защиты.

Прошение адвокаты подали еще в декабре 2022 года. В частности, сторона защиты попросила отсрочить исполнение приговоров, вынесенных Саакашвили, или освободить от наказания.

Причиной ходатайства стал тот факт, что состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось. Он проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед". По последним данным, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы