



Саакашвили отказались отпускать из-за здоровья

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили отказали в просьбе об освобождении по состоянию здоровья.



По данным грузинских СМИ, такое решение в понедельник, 6 февраля, озвучил Тбилисский городской суд в ответ на ходатайство стороны защиты.



Прошение адвокаты подали еще в декабре 2022 года. В частности, сторона защиты попросила отсрочить исполнение приговоров, вынесенных Саакашвили, или освободить от наказания.



Причиной ходатайства стал тот факт, что состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось. Он проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед". По последним данным, его состояние оценивается как крайне тяжелое.