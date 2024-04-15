



Иран вновь пригрозил Израилю "более решительной" реакцией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прокомментировал слухи о том, что Израиль может нанести ответный удар уже сегодня, 15 апреля.



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед иранскими журналистами.



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По словам Абдоллахияна, Тегеран якобы не заинтересован в усилении напряженности на Ближнем Востоке.



"Однако мы отреагируем молниеносно и более решительно, чем раньше, если Израиль примет ответные меры", - пригрозил он.



Ранее в Wall Street Journal появился отчет, согласно которому американцы ожидают "нападения на Иран как можно скорее, возможно, уже сегодня".