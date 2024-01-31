



Иран угрожает "решительным ответом" на любые удары США

В среду, 31 января Иран пригрозил "решительным ответом" на любое нападение США на Исламскую Республику после того, как президент Джо Байден связал Тегеран с убийством трех американских солдат на военной базе в Иордании.



США дали понять, что готовятся к ответным ударам на Ближнем Востоке после воскресной атаки беспилотника, в результате которой были убиты трое и пострадали по меньшей мере 40 военнослужащих.



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Иранские предупреждения впервые прозвучали из уст Амира Саида Иравани, посла Ирана в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По данным государственного информационного агентства IRNA, он провел брифинг для журналистов.



"Исламская Республика решительно ответит на любое нападение на страну, ее интересы и граждан под любыми предлогами", - цитирует Иравани агентство IRNA. Он назвал возможные ответные действия Ирана "сильным ответом", не уточнив при этом, в чем именно.

