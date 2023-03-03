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Иран: сообщение о захвате нашего оружия - фейк
03.03.2023 19:23 Алина Груднева

Иран: сообщение о захвате нашего оружия - фейк

Иран опроверг информацию о том, что имеет отношение к арестованному Королевским флотом Великобритании судну с контрабандным оружием в Оманском заливе.

Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Нассер Канаани.

"Страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и оборудования в критические районы мира, пытаются ввести мировое общественное мнение в заблуждение, делая ложные заявления и распространяя фейки", - возмутился он.

Более того, Иран опровергает обвинения США и Саудовской Аравии в том, что Тегеран оказывает финансовую и военную поддержку йеменским хути.

 

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