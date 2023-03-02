



В Персидском заливе арестовано судно с контрабандным оружием из Ирана

Королевские военно-морские силы Великобритании задержали в Персидском заливе судно, перевозившее контрабандное оружие из Ирана. Об этом сообщает 5-й флот США и Royl Navy .



Как отмечается, двигавшийся со стороны Ирана катер был обнаружен американским беспилотником.



За судном последовал вертолет фрегата Королевского флота HMS Lancaster, катер попытался вернуться в территориальные воды Ирана, но был остановлен.



На борту катера британские военнослужащие обнаружили российские противотанковые управляемые ракеты 9М133 "Корнет", известные в Иране как Dehlavieh.



Также на борту находились небольшие стабилизаторы, которые ВМС США идентифицировали как реактивные лопасти баллистических ракет средней дальности.



Вероятно, груз предназначался для йеменских повстанцев-хуситов.



Резолюция ООН запрещает поставки оружия повстанцам-хуситам в Йемене, поддерживаемым Ираном. Тегеран давно отрицает, что вооружает повстанцев, невзирая на вещественные доказательства и многочисленные конфискации контрабанды.

