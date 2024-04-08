Иран пытается свергнуть власть в Иордании
Иран пытается свергнуть власть в Иордании, о чем свидетельствуют недавние массовые акции протеста в королевстве, поддерживаемые Тегераном, ХАМАСом и "Братьями мусульманами".
По данным института по исследованию медиа Ближнего Востока MEMRI, недавно саудовские СМИ мобилизовались на защиту Иордании.
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Редактор саудовской ежедневной газеты "Аль-Джазира" Халед бин Хамед Аль-Малек написал недавно, что руководство, правительство и народ Саудовской Аравии "без колебаний встанут на сторону Иордании, пока этого требует ситуация".
"Саудовцы рассматривают стабильность и безопасность Иордании как неотъемлемую часть стабильности и безопасности Саудовской Аравии", - отметил он.
В Аммане усилились опасения из-за попытки Ирана раздуть ситуацию в стране после атаки проиранских группировок на объект США в Иордании, которая была совершена в конце января.