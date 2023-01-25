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Иран предпринял "ответные меры" на санкции
25.01.2023 16:12 Алина Груднева

Иран предпринял "ответные меры" на санкции

Иран ввел санкции в отношении 34 физических и юридических лиц из Европейского Союза и Великобритании.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Исламской Республики.

По данным внешнеполитического ведомства, это - "ответные меры" на санкции, введенные ранее ЕС, Британией и США.

Уточняется, что введенные Тегераном ограничения включают, в том числе, блокировку счетов и транзакций в банковских системах Ирана, а также запрет на выдачу виз и въезд в Исламскую Республику.

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