



Иран предпринял "ответные меры" на санкции

Иран ввел санкции в отношении 34 физических и юридических лиц из Европейского Союза и Великобритании.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Исламской Республики.



По данным внешнеполитического ведомства, это - "ответные меры" на санкции, введенные ранее ЕС, Британией и США.



Уточняется, что введенные Тегераном ограничения включают, в том числе, блокировку счетов и транзакций в банковских системах Ирана, а также запрет на выдачу виз и въезд в Исламскую Республику.