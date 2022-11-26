



Иран "отвергает" расследование СПЧ ООН о разгоне протестов

Министерство иностранных дел Ирана осудило решение Совета ООН по правам человека расследовать реакцию Ирана на протесты, охватившие страну после смерти молодой девушки Махсы Амини.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на AFP.



Резолюцию, выдвинутую Германией и Исландией, поддержали 25 стран, включая США и многие страны Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Шесть стран (Китай, Пакистан, Куба, Эритрея, Венесуэла и Армения) выступили против резолюции. Еще 16 стран - воздержались при голосовании.



В заявлении МИДа Ирана говорится, что Исламская Республика "полностью отвергает" резолюцию, принятую для создания миссии высокого уровня по установлению фактов. Также в ведомстве отметили, что Иран уже создал национальную комиссию по расследованию, в которую вошли юристы и "независимые представители".



"Создание какого-либо нового механизма для расследования инцидентов, произошедших за последние два месяца в Иране, бесполезно и представляет собой нарушение национального суверенитета страны. Эта резолюция была принята под давлением определенных политических лоббистов, которые зависят от ложной информации, распространяемой антииранскими СМИ", - заявили в иранском МИД.

