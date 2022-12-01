



Иран обеспокоен неспособностью "Басидж" остановить протесты

Произошла утечка ряда документов и записей, извлеченных из баз данных информационного агентства Fars News Agency группой хакеров-активистов.



Как сообщается, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выражает обеспокоенность тем, что СМИ не успевают реагировать на протесты по всему Ирану.



“Мы находимся в состоянии войны, и одним из инструментов этой войны являются СМИ”, – говорит аятолла.



Хаменеи также, заявил, что Маулви Абдул Хамид, суннитский имам Захедана, должен “пока потерпеть и не предпринимать никаких действий, чтобы не вызвать суннитов на улицу”



Стало известно, что Голам-Али Хаддад-Адель, член Совета по определению политической целесообразности, сообщил Хаменеи, что “Басидж” ослаб и не может мобилизоваться”. Во взломанном документе цитируются слова “некоторых экспертов”, говорящих о “накоплении сомнений и неуверенности среди «революционных сил”.



Кроме того, официальные лица Ирана отметили, что протестное движение “считает самым большим достижением недавних беспорядков потерю страха людей перед вооруженными силами и полицией”.



Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф сказал Хаменеи, что “у правительства нет плана и цели, они запутались и не могут принять решение”. Верховный лидер согласился с этим и посетовал на “медлительность правительства”.



Хаменеи также выразил несогласие с тем, что большому количеству протестующих были предъявлены обвинения в “ведении войны против Бога”, при этом отмечается, что суды прекратили выдвигать такие обвинения после изданного им приказа.



По данным Иранской правозащитной организации, по меньшей мере 448 иранцев были убиты в ходе продолжающихся протестов по всему Ирану.