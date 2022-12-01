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Иран обеспокоен неспособностью "Басидж" остановить протесты
01.12.2022 16:58 Наталья Богинская

Иран обеспокоен неспособностью "Басидж" остановить протесты

Произошла утечка ряда документов и записей, извлеченных из баз данных информационного агентства Fars News Agency группой хакеров-активистов.

Как сообщается, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выражает обеспокоенность тем, что СМИ не успевают реагировать на протесты по всему Ирану. 

“Мы находимся в состоянии войны, и одним из инструментов этой войны являются СМИ”, – говорит аятолла.

Хаменеи также, заявил, что Маулви Абдул Хамид, суннитский имам Захедана, должен “пока потерпеть и не предпринимать никаких действий, чтобы не вызвать суннитов на улицу”

Стало известно, что Голам-Али Хаддад-Адель, член Совета по определению политической целесообразности, сообщил Хаменеи, что “Басидж” ослаб и не может мобилизоваться”. Во взломанном документе цитируются слова “некоторых экспертов”, говорящих о “накоплении сомнений и неуверенности среди «революционных сил”. 

Кроме того, официальные лица Ирана отметили, что протестное движение “считает самым большим достижением недавних беспорядков потерю страха людей перед вооруженными силами и полицией”.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф сказал Хаменеи, что “у правительства нет плана и цели, они запутались и не могут принять решение”. Верховный лидер согласился с этим и посетовал на “медлительность правительства”. 

Хаменеи также выразил несогласие с тем, что большому количеству протестующих были предъявлены обвинения в “ведении войны против Бога”, при этом отмечается, что суды прекратили выдвигать такие обвинения после изданного им приказа.

По данным Иранской правозащитной организации, по меньшей мере 448 иранцев были убиты в ходе продолжающихся протестов по всему Ирану.

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