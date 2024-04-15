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Иран о захваченном судне: "арестовано"
15.04.2024 13:35 Алина Груднева

Иран о захваченном судне: "арестовано"

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало пиратский захват Корпусом стражей исламской революции контейнеровоза MSC возле Ормузского пролива.

Комментарий предоставил представитель иранского МИДа.

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По его словам,  судно MSC "арестовано", поскольку "нарушило морское законодательство".  Информация о членах экипажа не раскрывается.

"Иран стремится создать безопасную зону судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Судно вошло в территориальные воды Ирана в нарушение морского законодательства. Ответа на вызов иранских властей не последовало", — заявил Канаани.

Ранее Индия обратилась к Ирану, призвав освободить ее моряков, которые находились на борту в момент захвата судна. Также среди членов экипажа были филиппинцы.

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