



Иран о захваченном судне: "арестовано"

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало пиратский захват Корпусом стражей исламской революции контейнеровоза MSC возле Ормузского пролива.



Комментарий предоставил представитель иранского МИДа.



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По его словам, судно MSC "арестовано", поскольку "нарушило морское законодательство". Информация о членах экипажа не раскрывается.



"Иран стремится создать безопасную зону судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Судно вошло в территориальные воды Ирана в нарушение морского законодательства. Ответа на вызов иранских властей не последовало", — заявил Канаани.



Ранее Индия обратилась к Ирану, призвав освободить ее моряков, которые находились на борту в момент захвата судна. Также среди членов экипажа были филиппинцы.