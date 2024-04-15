



Индия призвала Иран освободить ее граждан с захваченного судна



Индия призвала Иран освободить 17 членов индийского экипажа, которые были на борту захваченного Корпусом стражей исламской революции контейнеровоза MSC Aries.



Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.



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По его словам, эту тему он поднял во время разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.



По данным Филиппинского департамента по делам мигрантов, на борту судна также находились четыре филиппинских моряка.



Напомним, что КСИР захватил судно в субботу, 13 апреля, возле Ормузского пролива. На борту находились 25 членов экипажа.



