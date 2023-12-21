



Иран готов вернуться к ядерной сделке

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил журналистам в среду, что Запад должен отменить санкции, введенные против Ирана, и “прекратить запугивать” страну, в том случае, если Иран и сам хочет возобновить ядерную сделку, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).



Он заявил, что ядерное дело Ирана является национальным и стратегическим вопросом, а не политическим или фракционным, и заявил, что знаковое соглашение было подписано с целью устранить двусмысленность между двумя сторонами и снять эмбарго против Ирана.



После того, как в своем последнем докладе МАГАТЭ обвинил Иран в отказе сотрудничать, Эслами сказал: “Очевидно, что доклад МАГАТЭ запятнан политическими вопросами и некоторыми европейскими проблемами». страны действуют жадно, но дело в том, что отношения между агентством и Ираном находятся в формате сделки о нераспространении ядерного оружия и его гарантий, и они курируют иранскую ядерную программу”.

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Глава Организации по атомной энергии Ирана также заявил, что Тегеран продолжает использовать преимущества ядерных технологий в повседневной жизни людей. Так, например, в клинике в городе Варамин, к югу от столицы Тегерана, лечат раны с использованием ядерных технологий.

