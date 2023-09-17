



Иордания возмущена “провокационными” визитами евреев на Храмовую гору

В воскресенье, 17 сентября, Иордания раскритиковала Израиль за то, что он позволил евреям посетить Храмовую гору в связи с праздником Рош ха-Шана, но праздник прошел без каких-либо серьезных инцидентов в священном месте.



В заявлении министерства иностранных дел Иордании говорится, что оно “осудило штурм экстремистами мечети Аль-Акса” и осудило “их провокационные действия под прикрытием израильской полиции, которые представляют собой нарушение исторического и правового статус-кво”.



“Мы призываем защитить благословенную мечеть Аль-Акса и святые места от любого вреда”, – добавили в министерстве.