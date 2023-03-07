



Иордания осудила рейд в Дженине и Шхеме

Министерство иностранных дел Иордании осудило рейды в Дженине и Шхеме.



"Мы осуждаем продолжающиеся израильские вторжения в оккупированные палестинские города и продолжающиеся нападения на них", - сказано в заявлении.



В МИД настаивают на позиции Иордании относительно необходимости "немедленного прекращения эскалации и операций" против палестинцев.



"Мы предупреждаем, что продолжение этих операций приведет к дальнейшему ухудшению и расширению кругов насилия, а также к подрыву усилий, направленных на достижение спокойствия", - добавили в ведомстве.