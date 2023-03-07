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Иордания осудила рейд в Дженине и Шхеме
07.03.2023 20:45 Алина Груднева

Иордания осудила рейд в Дженине и Шхеме

Министерство иностранных дел Иордании осудило рейды в Дженине и Шхеме.

"Мы осуждаем продолжающиеся израильские вторжения в оккупированные палестинские города и продолжающиеся нападения на них", - сказано в заявлении.

В МИД настаивают на позиции Иордании относительно необходимости "немедленного прекращения эскалации и операций" против палестинцев.

"Мы предупреждаем, что продолжение этих операций приведет к дальнейшему ухудшению и расширению кругов насилия, а также к подрыву усилий, направленных на достижение спокойствия", - добавили в ведомстве.

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