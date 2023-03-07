



Ожесточенный бой в Дженине: ЦАХАЛ поделился подробностями

Армия обороны Израиля предоставила официальный комментарий относительно сегодняшнего рейда в Дженине.



ЦАХАЛ подтвердил информацию о ликвидации подозреваемого в совершении теракта в Хавара, в результате которого погибли двое братьев Гилель и Игаль Янив.



"В результате совместной операции между ЦАХАЛом, Ямам, ШАБАК и силами МАГАВ в Дженине недавно был нейтрализован разыскиваемый подозреваемый Абд аль-Фаттах Хусейн Ибрагим Харуша, боевик ХАМАСа", - сказано в сообщении.



Уточняется, что ЦАХАЛ применил ракеты и дополнительные средства, атакуя дом, в котором забаррикадировался террорист. В ходе рейда вооруженные боевики открыли по израильским силам огонь. Бойцы ЦАХАЛа атаковали в ответ, в результате чего были ранены несколько человек.



"Также были выявлены вооруженные подозреваемые, которые открыли боевой огонь по солдатам из машины скорой помощи и использовали автомобиль в качестве щита. Кроме того, в силовиков были брошены взрывные устройства и каменные блоки, и в этом районе были спровоцированы многочисленные беспорядки с применением насилия. Силы ответили средствами для разгона беспорядков и боевой стрельбой. Было выявлено попадание", - добавили военные.



Также в ЦАХАЛе подтвердили, что во время операции два дрона потерпели крушение. Обстоятельства выясняются. Параллельно в городе Шхем военнослужащие задержали двух сыновей террориста, подозреваемых в пособничестве и планировании теракта. Их передали на допрос.

