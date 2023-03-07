Ожесточенный бой в Дженине: ЦАХАЛ поделился подробностями
Армия обороны Израиля предоставила официальный комментарий относительно сегодняшнего рейда в Дженине.
ЦАХАЛ подтвердил информацию о ликвидации подозреваемого в совершении теракта в Хавара, в результате которого погибли двое братьев Гилель и Игаль Янив.
"В результате совместной операции между ЦАХАЛом, Ямам, ШАБАК и силами МАГАВ в Дженине недавно был нейтрализован разыскиваемый подозреваемый Абд аль-Фаттах Хусейн Ибрагим Харуша, боевик ХАМАСа", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ЦАХАЛ применил ракеты и дополнительные средства, атакуя дом, в котором забаррикадировался террорист. В ходе рейда вооруженные боевики открыли по израильским силам огонь. Бойцы ЦАХАЛа атаковали в ответ, в результате чего были ранены несколько человек.
"Также были выявлены вооруженные подозреваемые, которые открыли боевой огонь по солдатам из машины скорой помощи и использовали автомобиль в качестве щита. Кроме того, в силовиков были брошены взрывные устройства и каменные блоки, и в этом районе были спровоцированы многочисленные беспорядки с применением насилия. Силы ответили средствами для разгона беспорядков и боевой стрельбой. Было выявлено попадание", - добавили военные.
Также в ЦАХАЛе подтвердили, что во время операции два дрона потерпели крушение. Обстоятельства выясняются. Параллельно в городе Шхем военнослужащие задержали двух сыновей террориста, подозреваемых в пособничестве и планировании теракта. Их передали на допрос.
בתום פעילות משותפת של צה"ל, ימ"מ ושב"כ נוטרל לפני זמן קצר המבוקש עבד אלפתאח חוסין אבראהים חרושה, פעיל חמאס, במחנה הפליטים ג'נין. המבוקש חשוד בביצוע פיגוע הירי בכפר חווארה ב-26 בפברואר 2023, ה' באדר התשפ"ג, בו נרצחו האחים סמל-ראשון הלל מנחם יניב ויגל יניב ז"ל>> pic.twitter.com/cgToR1W4QG— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2023