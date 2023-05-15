



Иностранцев, ведущих бизнес в Китае, могут не выпустить из страны

Изменения в законе о шпионаже и введении запретов на выезд из Китая создают повышенный риск для приезжих, включая специалистов, руководителей предприятий и ученых. Информационное агентство Синьхуа сообщило, что неделю назад китайские законодатели проголосовали за принятие пересмотренного закона о борьбе со шпионажем, который вступит в силу 1 июля 2023 года.



Закон в новой редакции расширяет определение шпионажа и круг объектов шпионажа, включая любые документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов, подлежащих защите. Поправки позволяют органам, проводящим антишпионское расследование, получать доступ к данным, электронному оборудованию и информации о личной собственности, а также запрещать пересечение границ.



Такое расширение закона повышает риски для иностранцев в Китае, особенно для собирающих, создающих, использующих или обрабатывающих данные — иными словами, для многих поставщиков бизнес-услуг. Типичная деловая деятельность, такая как сбор коммерческой информации, потенциально подпадает под действие закона.



Еще до пересмотра закона иностранные фирмы подвергались нападкам со стороны Коммунистической партии Китая (КПК).



Недавно в шанхайском офисе международной консалтинговой компании Bain&Co был проведен обыск и допрос сотрудников. Это произошло после аналогичных действий по двум другим международным фирмам – Deloitte и Mintz. В Пекине арестовали пятерых китайских сотрудников Mintz Group, крупной юридической фирмы, занимающейся корпоративным анализом, экспертизой и расследованиями коррупции.



Согласно новому отчету Safeguard Defenders, китайские власти расширяют правовое поле для введения запретов на выезд и все чаще использует их против всех, от правозащитников до иностранных журналистов. Китай одобрил поправки, позволяющие запретить выезд из страны всем, кто находится под следствием (китайцам и иностранцам) и считается потенциальной угрозой национальной безопасности.



“При отсутствии прозрачных официальных данных и без учета запретов на выезд по этническому признаку, количество которых исчисляется миллионами, по нашим оценкам, по меньшей мере, десятки тысяч человек в Китае одновременно подвергаются запрету на выезд", – сообщает организация. "Иностранцы также не могут покинуть Китай, если они работают в компании, привлеченной к гражданскому спору. Намеренно расплывчатые формулировки в Законе о гражданском судопроизводстве означают, что люди, даже не связанные со спором, могут оказаться в китайской ловушке".