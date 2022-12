Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Индия в четверг успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности "Агни-5" способной нести ядерное оружие.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра по делам парламента Пралхада Джоши. По его словам, ракета была выпущена с острова Абдул-Калам в восточной части штата Одиша.



"Эта ракета внесет большой вклад в оборону и в большей степени укрепит национальную безопасность," - заявил он.







Historical milestone!



India successfully test fires Agni- 5 intercontinental nuclear capable ballistic missile from Abdul Kalam Island. The missile will add great value to the defense and strengthen national security to a greater extent as it can travel 5400+ plus kilometres.