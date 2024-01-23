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Илон Маск посетил музей Аушвиц-Биркенау
23.01.2024 00:30 MIGnews.com

Илон Маск посетил музей Аушвиц-Биркенау

В понедельник, 22 января Илон Маск в частном порядке посетил Аушвиц-Биркенау, бывший концлагерь нацистской Германии, а затем выступил на конференции, посвященной росту антисемитизма, после того как его социальная медиаплатформа X подверглась критике.

Европейская еврейская ассоциация (EJA) сообщила, что Маск совершил визит вместе с председателем EJA раввином Менахемом Марголином, консервативным американским журналистом Беном Шапиро и пережившим Холокост Гидоном Левом.

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"Маск возложил венок к стене смерти и принял участие в короткой поминальной церемонии и службе у мемориала Биркенау", - сказал представитель EJA.
 

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