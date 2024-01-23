



Илон Маск посетил музей Аушвиц-Биркенау

В понедельник, 22 января Илон Маск в частном порядке посетил Аушвиц-Биркенау, бывший концлагерь нацистской Германии, а затем выступил на конференции, посвященной росту антисемитизма, после того как его социальная медиаплатформа X подверглась критике.



Европейская еврейская ассоциация (EJA) сообщила, что Маск совершил визит вместе с председателем EJA раввином Менахемом Марголином, консервативным американским журналистом Беном Шапиро и пережившим Холокост Гидоном Левом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Маск возложил венок к стене смерти и принял участие в короткой поминальной церемонии и службе у мемориала Биркенау", - сказал представитель EJA.

