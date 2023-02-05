



Хаменеи "помиловал" большинство задержанных демонстрантов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал большинство арестованных в ходе протестов.



По данным иранских СМИ, помилованы "десятки тысяч" демонстрантов.



"Заключенные, которым не предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранных агентств, в прямом контакте с иностранными агентами, в совершении умышленных убийств и ранений, в уничтожениях и поджогах госимущества или не имеющие частного истца по своему делу, будут помилованы", — сказано в заявлении.



Уточняется, что сообщение о помиловании демонстрантов было сделано в честь годовщины исламской революции 1979 года. По предварительным данным, в связи с протестами были арестованы около 20 тысяч человек.