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ХАМАС если переедет из Катара, то только в Иорданию
29.04.2024 13:44 MIGnews.com

ХАМАС если переедет из Катара, то только в Иорданию

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг слухи о том, что политическое руководство террористической группировки может переехать из Катара в Ирак, Сирию или Турцию.

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Марзук сообщил иранскому телеканалу "Аль-Алам", что "любое потенциальное переселение, которого в настоящее время не происходит, будет в Иорданию".
"Иордания поддерживает палестинское сопротивление, а ХАМАС поддерживает позитивные отношения с иорданским правительством", — говорит он.
 

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