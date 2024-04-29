



ХАМАС если переедет из Катара, то только в Иорданию

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг слухи о том, что политическое руководство террористической группировки может переехать из Катара в Ирак, Сирию или Турцию.



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Марзук сообщил иранскому телеканалу "Аль-Алам", что "любое потенциальное переселение, которого в настоящее время не происходит, будет в Иорданию".

"Иордания поддерживает палестинское сопротивление, а ХАМАС поддерживает позитивные отношения с иорданским правительством", — говорит он.

