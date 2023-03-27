



Халеви: В ЦАХАЛе нет места протестам

Начальник штаба Герци Халеви обратился в понедельник с письмом к командирам и солдатам регулярных войск и резерва ЦАХАЛа.



На фоне протеста против правовой реформы Халеви говорит, что несет "личную ответственность" за то, чтобы каждая поставленная перед солдатами задача отражала ценности ЦАХАЛа".





"Мы не знали таких дней, когда внешние угрозы сливались с внутренними беспорядками. Настало время проявить ответственность. Протесты должны выражаться на общественной арене. В ЦАХАЛе им не место. Каждый из вас несет личную ответственность за то, чтобы явиться на службу и нести ее без каких-либо посторонних соображений", - говорится в письме.