Гумпомощь для Газы от Франции и Иордании сброшена с самолета: видео

Франция и Иордания сбросили с воздуха семь тонн гуманитарной помощи, направленной гражданским и работникам гуманитарных организаций в Газе.



Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.



"В сложных условиях Франция и Иордания доставили помощь по воздуху населению и тем, кто им помогает. Гуманитарная ситуация в Газе остается критической после трех месяцев конфликта", - сказал он.



В Елисейском дворце отметили, что это была чрезвычайно сложная операция, которая проводилась поздно вечером 4 января. От обеих стран было направлено по транспортному самолету C-130 с французско-иорданским экипажем. Грузы, благодаря оснащению специальными системами, дистанционно были направлены на иорданский полевой госпиталь.



"Эта миссия позволяет нам показать, что такие операции возможны", - сказали в Елисейском дворце, пообещав повторить такую операцию.

