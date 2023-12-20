Греция и Дания присоединяются к коалиции против хути в Красном море
Греция и Дания объявили о том, что присоединяются к новой оперативной группе для противодействия йеменским хути в Красном море.
Обе страны намерены отправить военные корабли.
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По словам министра судоходства и страховой политики Греции Христоса Стилианидиса, угроза судоходству в Красном море является серьезной проблемой. В связи с этим его страна готова участвовать в любой международной инициативе по обеспечению безопасности.
В Греции уверены, что благодаря таким инициативам и решимости ситуация будет взята под контроль.