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Греция и Дания присоединяются к коалиции против хути в Красном море
20.12.2023 18:42 Алина Груднева

Греция и Дания присоединяются к коалиции против хути в Красном море

Греция и Дания объявили о том, что присоединяются к новой оперативной группе для противодействия йеменским хути в Красном море.

Обе страны намерены отправить военные корабли.

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По словам министра судоходства и страховой политики Греции Христоса Стилианидиса, угроза судоходству в Красном море является серьезной проблемой. В связи с этим его страна готова участвовать в любой международной инициативе по обеспечению безопасности.

В Греции уверены, что благодаря таким инициативам и решимости ситуация будет взята под контроль.

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