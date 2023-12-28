



Граждан Нидерландов призвали готовиться к войне с РФ

Граждан Нидерландов привали готовиться к войне с Россией.



С таким призывом в интервью De Telegraaf выступил главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен, уходящий в отставку.



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"Нидерланды должны серьезно бояться войны, и наше общество должно готовиться к ней. Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", - призвал он.



По словам Вайнена, стоит последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, поскольку сильная армия необходима в качестве сдерживающего фактора.



"Есть только один язык, который понимает РФ, и это язык сильной армии", – сказал он.