



Госдеп США: Россия просто лжет, и не воюет ни с США, ни с НАТО

Россия не воюет ни с США, ни с НАТО. Она проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью изданию Медуза.



"Что бы там ни говорили в Москве, а мы от них слышали много лжи в последнее время, это никакая не "прокси-война". Россия не воюет ни с США, ни с НАТО. Россия проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину - суверенную соседнюю страну. Украина не сделала абсолютно ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя", – подчеркнул он.



По его словам, на другие страны мира, в том числе США, а также десятки их партнеров возложена обязанность помогать Украине защищаться.



"Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонное вооружение более чем на 20 миллиардов долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживанию попыток агрессора захватить новые территории Украины", - отметил Прайс.



В Госдепе добавили, что украинцы прекрасно продемонстрировали не только свою решимость, но и эффективность стратегии.



В частности, Прайс считает, что ВСУ не только успешно отражают российские атаки, но и проводят контрнаступления и отвоевывают территории, которые российские силы пытались вывести из их контроля.



Ранее Прайс заявил, что поездка главы Кремля Владимира Путина на Крымский мост - попытка показать "победы" с помощью пропаганды, поскольку на поле боя российские оккупанты терпят поражение.