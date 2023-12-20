



Голосование в Совбезе по резолюции о Газе вновь перенесено

Запланированное на 20 декабря голосование в Совбезе ООН по резолюции относительно прекращения огня в Газе в очередной раз перенесено.



Это происходит уже даже не во второй раз.



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Уточняется, что новая дата назначена на 21 декабря по просьбе США.



"Мы продолжаем широко и конструктивно общаться с рядом стран, чтобы попытаться решить некоторые проблемы, которые существуют в этой резолюции", - пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен.