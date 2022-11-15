



Главы разведок США и РФ обсудили ядерные угрозы и задержанных в РФ американцев

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретились в Анкаре, сообщает в понедельник, 14 ноября, AFP со ссылкой на Белый дом. Их переговоры также подтвердил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Как отметили в Белом доме, главы разведывательных ведомств обсуждали ядерные угрозы Москвы в Украине и задержанных в РФ американцев.



Послание главы ЦРУ касалось "последствий применения Россией ядерного оружия и рисков эскалации для стратегической стабильности", пишет AFP.



В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Бернс не обсуждал с Нарышкиным урегулирование войны РФ в Украине.



"Мы твердо соблюдаем наш фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины", - цитирует AFP заявление Совета национальной безопасности Белого дома. Кроме того, по утверждению американской стороны, о визите Бернса в Турцию украинские власти заранее проинформировали.



Тем временем в Кремле отказались разглашать детали встречи, представитель президента РФ Дмитрий Песков лишь сообщил, что она состоялась по инициативе Вашингтона.



Встреча Бернса и Нарышкина стала первой личной встречей на высоком уровне между представителями США и РФ после начала полномасштабной войны против Украины.