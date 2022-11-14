



Представители США и РФ проводят переговоры в Анкаре

Сегодня в турецкой столице Анкаре проходят переговоры между представителями делегации России и США.



О проведении переговоров стало известно изданию "Коммерсант".



Российскую сторону представляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.



По информации журналиста Алексея Венедиктова, делегацию США возглавил глава ЦРУ Уильям Бернс.





Ранее данная встреча публично не анонсировалась. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах.