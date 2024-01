Глава МО Британии: мир вынудил Путина пойти к КНДР с протянутой рукой

Северная Корея должна заплатить высокую цену за военную поддержку России, которой предоставила свои баллистические ракеты для ударов по Украине.



Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шеппс.



"Мир отвернулся от России, вынудив Путина пойти на унижение и пойти с протянутой рукой в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение. Поступая таким образом, Россия нарушила многочисленные резолюции СБ ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира. Это должно прекратиться немедленно", - сказал он.



По словам главы британского оборонного ведомства, страны Запада позаботятся о том, что КНДР поплатилась за поддержку РФ.

