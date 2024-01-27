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Глава МИД Литвы: нельзя, чтобы РФ получила преимущество
27.01.2024 18:06 Алина Груднева

Глава МИД Литвы: нельзя, чтобы РФ получила преимущество

Если Россия получит преимущество на поле боя, это развяжет ей руки для открытия новых фронтов.

Такое предупреждение на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, в ходе переговоров с Кулебой обсуждался вопрос о том, каким образом Украина и Европа могут нарастить производство быстрее, чем это делает Россия.

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