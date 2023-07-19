



Глава Красного Креста Беларуси заявил, что продолжит похищать детей из Украины

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал что "принимал, принимает, и будет принимать - активное участие" в вывозе детей из Украины. Об этом сообщается на портале "Зеркало".



Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированную территорию Украины в репортаже телеканала "Беларусь 1" признался, что его организация участвует в вывозе детей из Украины.



Глава Белорусского общества Красного Креста заявил, что его возмущают обвинения Беларуси в похищении украинских детей, которые по белорусской версии приезжают туда "на оздоровление".



"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать - активное участие", - сказал глава организации.



"Зеркало" напоминает, что во время предыдущей поездки на оккупированные украинские территории Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными.



В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.



Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что Организация объединенных наций должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями для возвращения украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию страны-агрессора.



С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.



В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей. Также недавно стало известно, что россияне планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.