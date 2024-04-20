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Глава ХАМАС Хания встретится сегодня с президентом Турции Эрдоганом
20.04.2024 08:05 MIGnews.com

Глава ХАМАС Хания встретится сегодня с президентом Турции Эрдоганом

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания встретится сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума. 

Эрдоган пытался, но не смог закрепиться в качестве посредника в конфликте Израиля и ХАМАСа. И он остается сдержанным в отношении своих встреч с главой ХАМАСа.

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"Мы будем держать повестку дня между нами и господином Ханией", - сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.
 

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