



Глава ХАМАС Хания встретится сегодня с президентом Турции Эрдоганом

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания встретится сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума.



Эрдоган пытался, но не смог закрепиться в качестве посредника в конфликте Израиля и ХАМАСа. И он остается сдержанным в отношении своих встреч с главой ХАМАСа.



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"Мы будем держать повестку дня между нами и господином Ханией", - сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

