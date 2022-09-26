



Глава Дагестана: "Акции в Махачкале готовились из-за рубежа"

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что акции протеста против мобилизации, которые прошли в регионе, были подготовлены и управлялись из-за рубежа.



Свое мнение Меликов написал в своем Telegram-канале.



"Пока мобилизованные дагестанские ребята с боевым настроем отправляются в учебные центры для подготовки, враги пытаются расколоть наше общество. Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах", - пишет он.



Меликов отметил, что "провокаторы пытаются накалить обстановку внутри страны, отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги".



